Il Torino nel corso di questo campionato si è ben comportato, arrivando alle soglie della qualificazione europea. Il prossimo anno si vuole ripartire proprio in quella direzione, ma per farlo c’è bisogno di un calciomercato importante e ragionato. Il primo arrivo si tratta di un portiere, che farà il vice di Milinkovic-Savic, un ruolo che grazie al serbo è stato un punto fermo della stagione.

Il nome del portiere arrivato al Torino

Mihai Popa è un nuovo portiere del Torino. Il giovane rumeno classe 2000 si è svincolato dal Voluntari ed ha firmato per i granata. Popa sarà il vice di Milinkovic Savic. Ora il Torino dovrà concentrarsi per i prossimi obiettivi, soprattutto nella parte offensiva del campo. Un nome dell’ultimora riguarda un giocatore del Milan, in particolare Messias. Giocatore importante che se arrivasse in granata potrebbe essere davvero funzionale al progetto e al gioco di un mister come Juric. Intanto è arrivato Popa al Torino, benvenuto.