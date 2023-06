Il Genoa riparte dalla Serie A, o meglio ritorna nella massima serie dopo appena una stagione di purgatorio. Il merito è di tutti come sempre quando si vince, ma soprattutto del suo attuale allenatore, Alberto Gilardino che ha riportato tranquillità e serenità all’ambiente genoano.

Il nome nuovo per il centrocampo del Genoa

Il Genoa come al solito attento alle possibilità che il calciomercato mette a disposizione, spunta un nuovo nome per il centrocampo. Si tratta di Adrien Tameze, giocatore di qualità e di quantità ed attualmente impegnato con il Verona. Il centrocampista ventinovenne, si tratterebbe di più di un semplice obiettivo di mercato. Tameze ha il contratto in scadenza a giugno e proprio il Verona non vorrebbe lasciarlo partire a zero, ragion per cui tratta la cessione. Il Genoa dal canto suo è molto interessato a Tameze stesso e la situazione potrebbe concretizzarsi. Per quanto riguarda la cifra richiesta, si aggira intorno ai 5 milioni di euro.