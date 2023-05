Il Genoa targato Alberto Gilardino, appena salito in Serie A, prova un colpo di calciomercato ad effetto. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso, un centravanti importante che potrebbe sistemare la situazione realizzativa anche in Serie A. Ecco di seguito il nome che ad oggi sembra già più di una mezza idea.

Il nome del possibile ritorno al Genoa

In casa Genoa c’è ancora tanto entusiasmo per la conquista della Serie A dopo un solo anno di purgatorio in Serie B. Il Grifone ha svoltato con l’arrivo in panchina di Alberto Gilardino, in grado di compattare un gruppo sfaldato e di dare certezza alla squadra. Ecco uno dei primi nomi importanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX,il Genoa starebbe monitorando con attenzione la situazione legata a Krzysztof Piatek, attaccante della Salernitana ed ex rossoblù. Il Genoa inizia a porre le basi per la prossima Serie A, e Piatek sembra più di un’idea.