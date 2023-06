Il Genoa neopromosso in serie A è al lavoro per la prossima stagione, in attacco Coda ha molte richieste. Il club rossoblù, ora punta al ritorno di Krzysztof Piatek, l’attaccante polacco non è stato riscattato dalla Salernitana ed è rientrato dal prestito all’Hertha Berlino, in Bundesliga. Il Genoa è al lavoro per riportarlo in Liguria, si punta al prestito, ci sono però altri dettagli economici da risolvere.

I dettagli dell’affare Piatek

Per il ritorno di Piatek al Genoa deve collimare uno degli aspetti più importanti, quello economico. Il centravanti deve abbassarsi l’ingaggio, i 3 milioni di euro ora sono troppo alti per il Genoa. Di certo per la squadra allenata da Gilardino questo eventuale acquisto darebbe solidità al reparto offensivo. Piatek quest’anno anche se ha segnato poco ha contributo in maniera importante e positiva alla salvezza della Salernitana. E proprio in maglia Genoa ha in passato disputato una delle sue migliori stagione a livello realizzativo.