Il Genoa è già da qualche settimana ritornato ufficialmente in Serie A, categoria nella quale vuole restarci senza più intoppi. Ragion per cui si inizia a pianificare gli obiettivi di calciomercato. Nello specifico sembra essere in fase embrionale, ma del tutto concretizzabile, uno scambio tra Genoa e Verona. Ecco i nomi dei giocatori interessati.

Scambio Genoa-Verona, ecco la situazione

Il Genoa che verrà potrebbe passare anche da Verona. Tra le possibili operazioni che la dirigenza rossoblù sta provando ad intavolare ce ne sarebbe proprio una con il Verona che prevedrebbe un possibile scambio di cartellini tra le due società. Ai rossoblù piace molto l’esterno sinistro Josh Doig, 22enne scozzese che permetterebbe di colmare la lacuna lasciata dall’addio al calcio di Mimmo Criscito e che il Verona valuta almeno 10 milioni di euro. Una cifra non indifferente che il Genoa potrebbe parzialmente abbassare inserendo nella trattativa Yayah Kallon. L’attaccante sierralionese è attualmente in prestito ai veneti ma un suo eventuale riscatto verrebbe utilizzato come parziale contropartita. Ne dà notizia Il Secolo XIX.