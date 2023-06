Il Genoa si gode il ritorno in Serie A, ma è importante pianificare il mercato, soprattutto quello in entrata. Massimo Coda e Mattia Aramu molto probabilmente non faranno parte del Genoa che il prossimo anno tornerà a calcare i campi di Serie A. Per questo motivo la dirigenza si è messa all’opera per reperire nuovi elementi utili al tecnico, Alberto Gilardino.

I nomi papabili per il Genoa

Come detto il prossimo anno due protagonisti di questa stagione non faranno parte della rosa (molto probabilmente), andiamo a vedere i primi nomi accostati al Genoa per la loro sostituzione. Naturalmente siamo ancora in fase embrionale per quanto riguarda il calciomercato, ma soprattutto in questo momento si potrebbero concretizzare trattative importanti e a buon mercato. Stando a quanto riportato da Il SecoloXIX i nomi caldi sono attualmente due: Gianluca Scamacca, ex Sassuolo oggi al West Ham, e Philip Zinckernagel dell’Olympiacos. Il primo sarebbe il preferito della società ligure, ma la concorrenza di club come Milan e Fiorentina rende sicuramente tale operazione più complessa.