L’Inter, in attesa di giocarsi la finale di Champions League, la partita più importante e bella della stagione, come ogni grande squadra che si rispetti, pianifica il calciomercato estivo. Obiettivo difensore, l’opportunità arriva dalla Germania, addirittura dal Bayern Monaco, dove il giocatore seguito è in fase di uscita. Di seguito il nome seguito dai nerazzurri.

Il nome del giocatore seguito dall’Inter

Un’occasione di mercato, che ha già strizzato l’occhio all’Italia, soprattutto all’Inter. Benjamin Pavard vuole lasciare il Bayern Monaco. In realtà era pronto ad andarsene già in inverno, ma, anche a causa dell’infortunio di Lucas Hernandez, è rimasto in Baviera. A fine 2022 Pavard ha ammesso di apprezzare il campionato italiano e la sua percezione, anche considerando le prestazioni dei club di Serie A nelle coppe europee, non è cambiata. Invece a gennaio l’Inter aveva provato a prenderlo, mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro. Ora che il Bayern dovrà smobilitare, si potrebbe ottenere anche uno sconticino di qualche milione.