Calciomercato Inter: tutto su Lukaku, Frattesi e Koulibaly

L’Inter vuole tornare in scena alla grande, cercando di ottenere la conferma per Lukaku e puntando sull’entrata del difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly e sul centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Un calciomercato estivo in grande stile insomma. Si tratterebbe di una grande occasione per la squadra nerazzurra, che avrebbe così la possibilità di rifarsi dopo un’annata deludente, caratterizzata da 12 sconfitte. Il calciomercato dell’Inter sta assistendo ad una situazione piuttosto movimentata, caratterizzata da una serie di entrate ed uscite che potrebbero dire molto sulla sua strategia e suoi suoi traguardi.

Calciomercato Inter, la strategia per il “tricolore”

“In testa solo lo scudetto”, queste le parole di Simone Inzaghi dopo aver partecipato ad un meeting di tre ore con il presidente Steven Zhang, l’.a.d Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. C’è voglia di vincere nell’Inter, per questo la conferma di Lukaku e l’entrata di Frattesi rimangono prioritari. Ieri sera, infatti, c’è stato un incontro tra i vertici dell’Inter e quelli del Sassuolo, e Frattesi stesso ha mostrato interesse nei confronti della squadra di Inzaghi. Il centrocampista ha espresso chiaramente la volontà di voler restare in serie A, nonostante sia ambito da altri club stranieri. Rimangono aperte le porte del dialogo tra le due squadre.

Per quanto riguarda l’attaccante belga, un intermediario, agendo per suo conto, ha incontrato i dirigenti dell’Al Hilal, i quali hanno proposto a Rom un contratto pluriennale da ben 25 milioni di euro. Lukaku, tuttavia, ha respinto l’offerta, manifestando la sua intenzione di voler proseguire nell’Inter.

Occhi puntati su Koulibaly

L’Inter è da tempo interessato al difensore del Chelsea. Il 32enne sarebbe, infatti, preferito a Chalobah per la sua conoscenza del campionato italiano. In regime di autofinanziamento, questa scelta non appare casuale. Proprio per questo, non si può escludere la cessione di un titolare. La società ha fatto intendere che si tratta, con tutta probabilità, di Onana, che verrebbe ceduto al Chelsea per 50 milioni di euro.

Cessioni Inter, le operazioni in uscita

La situazione di questi nuovi acquisti è bilanciata da altre uscite. Dzeko è in procinto di dire addio ai nerazzurri, in uscita anche Dumfries e Brozovic, mentre si stanno cercando nuovi acquirenti per Correa. Vacillante la situazione per Gosens, dal momento in cui il suo procuratore ha manifestato l’interesse per due team del Bundesliga. Marotta e Ausilio avrebbero, però, già trovato un potenziale sostituto: stiamo parlando di Carlos Augusto del Monza.