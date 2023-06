Non è una prima scelta, può diventare un’opportunità. A patto che il Leicester apra alle condizioni della Juventus per la cessione di Timothy Castagne: quindi prestito con diritto di riscatto o una formula con parte fissa bassa e bonus a salire. Troppi i 15 milioni di euro della valutazione attuale, ma i contatti sono in corso per un giocatore che già in passato aveva fatto bene con la maglia dell’Atalanta.

Rabiot, intrigo di mercato

La Juventus si prepara per una delle sessioni di calciomercato più complicate degli ultimi anni e tra i casi più spinosi c’è il futuro di Adrien Rabiot. Il contratto del francese scade il 30 giugno, ma i bianconeri non si danno per vinti. L’ultimo club in ordine di tempo ad aggiungersi alla corsa è il Barcellona. Come riferito da Gerard Romero, Rabiot è stato offerto al club catalano. Su di lui ci sono squadre interessate come il Psg, il Bayern Monaco, il Newcastle, ma soprattutto il Manchester United.