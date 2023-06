Calciomercato Juventus: Shpendi dalla Serie C alla Serie A?

E infatti il club bianconero ha messo gli occhi sul gioiello del Cesena: stiamo parlando di Stiven Shpendi. Il giovane attaccante ha brillato nel campionato di Serie C, ed è ora conteso da diverse squadre della Serie A, prima fra tutte la Juventus. La squadra di Allegri decide, dunque, di ripartire dai giovani.

Calciomercato Juventus, Shpendi: il talento del Cesena

Classe 2003, nato ad Ancona ma di origine albanese, Stiven Shpendi si è distinto nel campionato di serie C mettendo in rete 12 goal in 29 partite. Ottimi i risultati raggiunti anche nell’Albania Under 21, in cui vanta quattro presenze. Il giovane talento si già è fatto notare nella stagione precedente, ovvero quella della Primavera 2 , nella quale ha mostrato grande abilità, segnando 23 goal in 20 partite. Nonostante la qualifica di attaccante, Shpendi ha una formazione calcistica a tutto tondo. È in grado di giocare sia da uomo d’area che da seconda punta e, perfino, come esterno d’attacco. Insomma, un calciatore completo che ama giocare anche a grandi distanze. Riuscirà l’attaccante albanese ad entrare a far parte delle big della Serie A?