Lecco-Foggia streaming gratis e tv in chiaro OneFootball o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

Domenica 18 giugno alle ore 17:30 allo stadio “Rigamonti Ceppi” di Lecco si disputerà il match Lecco-Foggia, valevole per il ritorno della finale dei playoff del campionato di Serie C. La punizione fantastica di Lepore a fine partita ha regalato il vantaggio alla squadra lombarda, che ora potrà giocarsi il ritorno in casa con due risultati su tre a disposizione: il Foggia di Delio Rossi avrà quindi bisogno di un’altra rimonta, dopo quelle con Cerignola e Pescara.

Lecco-Foggia, le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Cancellotti, Mesik, Boben, Crescenzi; Rafia, Kraja, Aloi; Merola, Lescano, Delle Monache. Allenatore: Zdeněk Zeman.

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Iacoponi. Allenatore: Delio Rossi.

Dove vedere Lecco-Foggia in tv e streaming

Il match Lecco-Foggia sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, oppure scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Inoltre, ricordiamo che le gare di Eleven Sports sono visibili anche direttamente su DAZN. La finale dei playoff sarà poi visibile anche su Sky Calcio e, di conseguenza, anche in streaming su Sky Go. Lecco-Foggia si potrà poi vedere anche su OneFootball, attraverso l’app dedicata per tutti i dispositivi mobili.