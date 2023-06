Calciomercato Lecce, riscattati due big. Corvino fa sul serio

Il calciomercato del Lecce si apre con due importanti operazioni in entrata. I salentini infatti hanno esercitato il diritto di acquisto nei confronti di Wladimiro Falcone e Lorenzo Colombo, eroi della salvezza giallorossa ottenuta contro il Monza alla penultima giornata di campionato.

Il portiere ventottenne Falcone passa infatti al Lecce per 3,5 milioni di euro dalla Sampdoria che potrà in ogni casi contro riscattare il giocatore entro il 20 Giugno per una cifra fissata attorno ai 4,75 milioni di euro. Il nuovo presidente blucerchiato Radrizzani potrebbe infatti mettere a segno il primo colpo del nuovo corso sampdoriano. Falcone ha offerte anche maggiori e questa potrebbe essere un’operazione volta a realizzare un’importante plusvalenza attraverso la cessione del forte portiere. Anche l’attaccante Colombo diventa a tutti gli effetti un calciatore del Lecce. Arriva dal Milan per una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro e potrebbe restare il Puglia nonostante l’opzione di contro-riscatto di cui godono i rossoneri.

Calciomercato Lecce, il comunicato del club

“L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Lorenzo Colombo dall’A.C. Milan, che conserva il diritto di contro opzione a suo favore”.

“L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Wladimiro Falcone dall’U.C. Sampdoria, che conserva il diritto di contro opzione a suo favore”.

In attesa di capire il futuro di mister Baroni qualcosa già si muove sul fronte del Calciomercato del Lecce.