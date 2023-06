E’ un Milan che in chiave calciomercato, direzione acquisti, prova ad anticipare la concorrenza e soprattutto a cercare di rinforzare un reparto carente. Stiamo parlando ovviamente della zona offensiva, che quest’anno, Giroud a parte, ha trovato difficoltà realizzative. Tornano di moda due nomi importanti, vediamo di chi si tratta.

I nomi che tornano di moda per il Milan

Il Milan cerca gol e trame offensive diverse da quelle attuate negli ultimi anni, e proprio per questo si è messo in cerca di giocatori talentuosi. O meglio, si ritorna su obiettivi importanti. Il Corriere della Sera fa il punto del mercato del Milan. Con la Champions conquistata arriveranno 50 milioni di euro pronti da reinvestire. Chiuso Daichi Kamada a costo zero, partiranno Tatarusanu, Dest, Vranckx, Rebic, Origi, Mirante, Adli, Ballo Touré e con ogni probabilità Ibrahimovic. Su De Ketelaere ci sono riflessioni in corso, mentre su Brahim Diaz tanto dipenderà dal Real Madrid. Sempre dai Blancos, i rossoneri vorrebbero portare a casa Marco Asensio, che non rimarrà a Madrid ma percepisce 6 milioni di euro. Poi c’è sempre l’idea che porta a Domenico Berardi, mentre è da scartare l’ipotesi Zaniolo