Milan-Real Madrid: pronto uno scambio tra Brahim Diaz e Asensio

Nelle ultime ore è emerso un intrigo sull’asse Milan-Real Madrid. E’ pronto uno scambio fra Brahim Diaz e Marco Asensio. La volontà di Brahim Diaz è quella di continuare a vestire la maglia rossonera. Nemmeno il Milan vuole privarsi dello spagnolo. Tutto dipende dalla volontà del Real Madrid, che è disposto a cederlo per almeno 25-30 milioni di euro. Il Milan non sarebbe disposto a superare i 20 milioni. In Spagna sono certi di uno scenario: Marco Asensio non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Relevo, la separazione sarebbe avvenuta a causa delle elevate richieste del calciatore, che si aggirano oltre i 5 milioni di euro a stagione. Il Milan è interessato a Marco Asensio da almeno due stagioni, ma la richiesta d’ingaggio è parecchio alta. 6 milioni di euro a stagione sono una cifra che difficilmente il Milan è disposta a spendere. Per portare lo spagnolo a Milanello servirà uno sforzo economico notevole, soprattutto perchè la concorrenza è molto forte. Marco Asensio è un parametro zero di lusso e fa gola a molte squadre europee fra cui il Paris Saint Germain e diversi club di Premier League.

Milan-Real Madrid, Brahim Diaz piace ad Ancelotti

Brahim Diaz ha giocato 123 partite nel Milan, segnando 18 gol. E’ ormai pronto e maturo per ritornare nel Real Madrid. Sull’asse Milan Real Madrid, Brahim Diaz piace a Carlo Ancelotti, soprattutto per rinforzare la fascia destra. Rodrygo al momento pare intoccabile, anche se Brahim Diaz è un profilo che potrebbe portare più estro e dribbling rispetto ad Asensio. Marco Asensio è stata comunque una riserva di lusso per Ancelotti. In questa stagione ha giocato 29 partite segnando 6 gol. Marco Asensio è un giocatore perfetto per far fare al Milan quel salto di qualità in vista della prossima Champions League. Servirà uno sforzo economico notevole.