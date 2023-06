Il Milan dopo aver perso Diaz, tornato al Real Madrid, si fionda su un giocatore che attualmente è in forza all’Udinese e che quest’anno ha molto ben figurato in Serie A. Si tratta di un duttile centrocampista offensivo, in grado di abbinare la fase difensiva a quella offensiva, come dimostrano le reti messe a segno quest’anno.

Il Milan trova il sostituto di Diaz

Tuttosport oggi ha ricordato come Lazar Samardzic sia tornato ad essere un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. I rossoneri già lo aveva monitorato la scorsa estate, prima che Paolo Maldini e Frederic Massara virassero con decisione su Charles De Ketelaere. Oggi, però, il Milan sembra intenzionato a lasciare – almeno inizialmente – nel cassetto il sistema di gioco 4-2-3-1, che prevede un trequartista puro, per virare sul 4-3-3. Un modulo, questo, in cui Samardzic, mezzala mancina di grande talento, si muoverebbe alla perfezione. Samardzic, classe 2002, gioca nell’Udinese da due stagioni: nell’ultima, in particolare, è diventato un punto fermo della formazione di Andrea Sottil, collezionando 37 presenze in Serie A con 5 gol e 4 assist all’attivo.