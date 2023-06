Calciomercato Premier: tutti pazzi per Onana

Diversi club del campionato più competitivo e soprattutto ricco del mondo, hanno messo gli occhi addosso all’estremo difensore dell’Inter. Andrè Onana ha acceso il calciomercato della Premier League grazie alle buone prestazioni stagionali, in particolar modo a quelle disputate in Champions League. I nerazzurri difficilmente lo cederanno ma la corte spietata delle corazzate d’oltremanica, farebbe vacillare anche il più fedele dei calciatori.

Calciomercato Premier: su Onana non c’è solo il Chelsea

Nei giorni scorsi il club londinese si è schierato in prima linea per acquisire le prestazioni del numero uno nerazzurro. Nell’affare che porta Koulibaly e Lukaku (rinnovo del prestito) a Milano, è stato richiesto il passaggio del camerunense ai Blues. Secondo il Guardian il club londinese non sarebbe l’unico, infatti anche Il Manchester United starebbe preparando un’offerta per Andrè Onana. Il portiere prelevato dall’Inter un anno fa per 12 milioni di euro, oggi vale 35 milioni e quindi per le casse nerazzurre rappresenterebbe davvero un bel colpo. Sempre quanto scritto dal tabloid inglese, la società lombarda starebbe pensando a David Raya del Brentford, come possibile sostituto.