Roma su Renato Sanches, di seguito gli ultimi aggiornamenti sull’offerta del Paris Saint Germain. Il centrocampista portoghese tempo addietro fortemente desiderato da Christophe Galtier e Luis Campos, si trova oggi in una situazione scomoda. Non si è rivelato all’altezza del gioco del tecnico e oggi potrebbe partire verso un nuovo club. Secondo ultime news, i club maggiormente interessati sono quelli turchi. La squadra francese mette il giocatore in vetrina e lascia libera scelta anche per un possibile prestito.

Roma su Renato Sanches: interesse dalla scorsa estate

L’interesse nei riguardi del giocatore per quanto riguarda l’Italia, ci riporta su Roma e Milan. Ricordiamo però che quest’ultima, non essendo riuscita nel suo intento ha fatto cambiare strada al Psg rispetto un eventuale accordo. Il centrocampista classe 97′ è seguito dal gruppo Mendes che appunto sottopone il suo profilo anche in Italia. I giallorossi iniziano ad avere interesse per lui già dalla scorsa estate e tutt’oggi rimane vivo. Attualmente Sanches ha un guadagno fisso di 3,9 milioni. I giallorossi valutano dettagliatamente la situazione di mercato, essendo per giunta ancora interessata al centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi.

Il futuro di Sanches

Un giocatore fortemente voluto dal tecnico Christophe Galtier e che dopo le ultime esibizioni in campo, è riuscito a mettere tutto in bilico. Il giocatore parigino delude il suo club e ora potrebbe cambiare strada. Negli ultimi giorni a farsi avanti sono stati anche il Fenerbahce e Galatasaray, anche se Sanches preferirebbe restare in un campionato top.