L’infortunio di Abraham lo terrà fuori dal terreno di gioco per almeno 6-7 mesi. Le condizioni dell’inglese non erano parse così gravi in primo istante ma la diagnosi ha spiazzato tutti: lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Il numero 9 della Roma ha consolato i suoi tifosi sui social con un messaggio “Grazie a tutti voi per i vostri messaggi, tornerò più forte che mai” ma la dirigenza è già alla ricerca del sostituto. L’idea dell’ultima ora della Roma è Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993, fresco vincitore del campionato turco col Galatasaray ma di proprietà del PSG.

Roma, idea Icardi

Nonostante non sia ancora certa la permanenza di Mourinho nella capitale, la Roma guarda al futuro e pensa a Icardi come attaccante cui affidare le redini del gioco offensivo giallorosso. Icardi ha salutato la Turchia con la vittoria del campionato e ora è tornato a Parigi ma solo di passaggio dato che non rientra nei piani della società. I parigini, infatti, stanno cercando un acquirente per l’ex attaccante dell’Inter visto l’ingaggio da circa 10 milioni di euro e in Italia sia Roma che Juventus potrebbero farci un pensiero. I giallorossi hanno la necessità di sostituire Abraham mentre la Juve potrebbe pensare a Icardi in caso partisse Vlahovic, osservato dal Bayern di Monaco.