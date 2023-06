Il Torino mette nel mirino Raul Bellanova. A quanto riportato da Sky Sport e tuttomercatoweb infatti i granata avrebbero formalizzato l’interesse per l’esterno italiano e avrebbero fatto una proposta al Cagliari per acquisire il giocatore a 7 milioni di euro con 2 di bonus.

Le condizioni dell’affare Bellanova

La situazione di Bellanova è intricata. L’esterno dell’Under 21 azzurra, classe 2000, è di proprietà del Cagliari ma ha giocato l’ultima stagione di campionato all’Inter, al quale era stato ceduto in estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La società nerazzurra ha riconosciuto le potenzialità e il valore del giocatore, ma sta cercando di strapparlo ai sardi a un prezzo inferiore rispetto a quello precedentemente pattuito per il riscatto. Nel frattempo si è inserito il Torino con una proposta concreta al Cagliari: 7 milioni di euro per Bellanova, a cui si aggiungono altri 2 milioni di bonus. Filtra la speranza di poter concludere al più presto l’operazione e conseguentemente di beffare l’Inter.