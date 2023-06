Il Torino sta cercando dei profili che siano risolutivi, soprattutto nella zona offensiva del campo, forse il reparto più in difficoltà della squadra di Juric. Il nome nuovo arriva dalla Premier League, con tanto di trattativa in corso con il giocatore, che potrebbe approdare proprio nella squadra granata.

Il nome del centravanti seguito dal Torino

Il Torino è alla ricerca di un attaccante e tra i giocatori messi nel mirino del direttore tecnico, Davide Vagnati, c’è anche Jean-Philippe Mateta, centravanti franco-congolese di proprietà del Crystal Palace. Mateta era già stato seguito nel mercato di gennaio ma la trattativa non decollò: ora il Torino ci riprova. I contatti sono stati già avviato, l’attaccante è reduce da una stagione non totalmente positiva e vuole rilanciarsi: la Serie A e la squadra granata potrebbero essere una grande occasione per lui. Insieme a Sanabria e a tutti i giocatori offensivi del Torino potrebbe formare un reparto davvero insidioso per tutte le avversarie.