Sul fronte uscite, il Torino cerca una sistemazione per Simone Verdi. Il trequartista, come è noto, non rientra nei piani di Ivan Juric e per questo era stato girato in prestito con diritto di riscatto da 5 milioni all’Hellas Verona la scorsa estate.

Perchè Simone Verdi tornerà al Torino

Il diritto si sarebbe tramutato in obbligo al raggiungimento della salvezza del Verona e qualora Verdi avesse giocato almeno 45′ nel 50% delle presenze. La seconda condizione non si è verificata, così Verdi farà rientro salvo a sorprese a Torino ma resterà sempre in uscita. Un possibile intoppo nelle trattative è costituito dall’alto ingaggio del trequartista, pari a 2 milioni di euro. Di certo la situazione di questo giocatore, acquistato dal Torino per fare la differenza, situazione mai avvenuta, sta diventando paradossale. Vedremo quale sarà la prossima destinazione di Verdi, che resta comunque un giocatore importante, vedi la salvezza ottenuta con la Salernitana e con il Verona negli ultimi due anni.