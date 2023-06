Confermato Allegri, ecco i calciatori della Juventus che potrebbero partire

La notizia di ieri ha cambiato le carte in tavola: Allegri rimarrà sulla panchina della Juventus. Come riportato anche da Gianluca Di Marzio “La Juventus andrà avanti con lui, è questa la decisione per la prossima stagione bianconera. Il club torinese sta programmando il futuro dopo i grandi cambi dirigenziali di gennaio e il probabile ingresso di Giuntoli nella direzione sportiva. E il futuro vedrà ancora l’allenatore toscano sulla panchina della Juventus. La scelta, che comunque non è mai stata in dubbio, della dirigenza bianconera sulla conferma di Massimiliano Allegri è stata presa sia per ragioni tecniche sia economiche“.

Allegri resta.. E chi parte?

La notizia riguardante la permanenza del tecnico toscano ha creato un po’ di malcontento sui social, coi tifosi bianconeri che ne chiedevano l’allontanamento. Ma il malcontento non è solo dei tifosi ma anche di qualche calciatore della Juventus. A partire da Vlahovic, che non sembra aver sviluppato un gran feeling con l’allenatore bianconero e ora la sua permanenza è in forte dubbio. Le sirene dalla Premier e dalla Bundesliga sono forti e in caso di offerta superiore ai 50 milioni di euro potrebbe partire. Stesso discorso per Di Maria e Paredes, sicuri dell’addio. In entrata, invece, si segnala l’interesse per Milinkovic-Savic.