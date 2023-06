Tutti pazzi per Milinkovic-Savic: Inter, Milan, Napoli e Juventus su di lui

Quella contro l’Empoli potrebbe essere stata l’ultima partita di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Il serbo classe 1995 ha regalato ai biancocelesti il secondo posto in campionato grazie ai suoi 9 gol e 8 assist in campionato, fornendo prestazioni di altissimo livello tutto l’anno. Oltre all’Inter – dove ritroverebbe Simone Inzaghi – anche Milan, Napoli e Juventus hanno nel mirino Savic . Il serbo, a oggi, non ha sciolto le riserve ma sembra palese che l’anno prossimo non vestirà la maglia della Lazio.

Savic, dal Napoli alla Juve: tutti lo cercano

Solo qualche settimana fa, Tare aveva confermato che per il Sergente potrebbe essere finita l’avventura alla Lazio: “Ci siederemo al tavolo per chiarire per il bene di tutti. Il ragazzo ha stima nei confronti della società. Può succedere di tutto, anche che sia ceduto ad un altro club“. Sono molti i club alla ricerca di Savic col Napoli che potrebbe proporre lo scambio con Zielinski, l’Inter che giocherebbe la carta Simone Inzaghi e i buoni rapporti col presidente Lotito – c’è in ballo anche l’affare Acerbi – e infine Milan e Juventus. I rossoneri hanno bisogno di un colpo importante, richiesto anche dai tifosi, mentre la Juventus deve rifondare il centrocampo dopo l’addio di Paredes e quello quasi certo di Rabiot che non rinnoverà.