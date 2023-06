Inter su Milinkovic-Savic, il serbo incanta la serie A: è assalto al giocatore

Inter su Milinkovic-Savic, scopriamo insieme gli aggiornamenti dell’ultim’ora. Simone Inzaghi rinnova il contratto fino al 2025 con un piccolo ritocco all’ingaggio, il suo prossimo obiettivo sarà aggiungere il centrocampista alla lista dei rinforzi. Il serbo barcolla nella sua decisione e questa volta potrebbe dire veramente addio al proprio club. Come conferma il Corriere dello Sport: “In viale Liberazione sarebbero ben lieti di accontentarlo, tenuto conto che, con il contratto in scadenza nel 2024, il serbo rappresenta una ghiotta occasione”.

Ad ogni modo, Milinkovic-Savic incanta la serie A da diversi anni ed è proprio Simone Inzaghi ad aver vissuto le sue migliori stagioni. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, non avrebbe problemi a lasciare andare il centrocampista.

Inter su Milinkovic-Savic: un’asta per il serbo?

Inzaghi vuole ripartire più forte di prima e dopo aver ottenuto il rinnovo fino al 2025, il prossimo obiettivo sarà l’acquisto del serbo Milinkovic-Savic. Quest’ultimo possiede un contratto con scadenza al 2024. Nel nuovo anno sarà importante non perdere la speranza, sia per lo scudetto che per la competitività a livello europeo. Prima di proseguire con l’acquisto, l’Inter ha necessità di fare economia. Milinkovic-Savic potrebbe essere inserito in zona mediana, al posto di Brozovic. Secondo ultime indiscrezioni il club laziale inizia ad apprezzare l’interesse degli altri club attorno al proprio giocatore, aumentando così la possibilità di creare un’asta attorno a Sergej.