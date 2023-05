Simone Inzaghi: “Calhanoglu? Mi ricorda Luis Alberto perché…”

Alla vigilia della sfida di ritorno contro il Milan, Simone Inzaghi ha parlato di Calhanoglu, paragonandolo, in un certo senso, a Luis Alberto. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato il match di Champions League nella consueta conferenza stampa della vigilia. In palio c’è un posto in finale, con la sua squadra che parte dal 2-0 dell’andata. Ma i temi toccati sono stati davvero tantissimi. E quello riguardante il giocatore turco è stato senza alcun dubbio tra i più interessanti.

Le parole di Inzaghi su Calhanoglu

Queste le parole del mister dei meneghini: “Mettere Hakan mezzala è stata una scelta, ma anche un’intuizione. Ci è venuto a mancare Brozovic e ho pensato che potesse essere lui la soluzione giusta. Lui poi è senza alcun dubbio stato bravissimo. Mi viene in mente, per fare un paragone, Luis Alberto alla Lazio. Lo spagnolo era una seconda punta, ma poi è diventato una mezzala ed è tra le più forti d’Europa Ho sicuramente la fortuna di allenare giocatori di grandissima qualità e in grado di adattarsi alle singole situazioni”.