Marcus Thuram al bivio: Milan o PSG?

Marcus Thuram è di fronte a una scelta importante per la sua carriera e non c’è tantissimo tempo per ufficializzare la sua decisione. Al momento l’attaccante è impegnato con la Francia per le qualificazione a Euro 2024 e sicuramente avrà già chiesto info sull’ambiente rossonero a Olivier Giroud e Theo Hernandez. Il 25 enne figlio d’arte, è chiamato a decidere tra il Milan e il PSG. Due offerte differenti da ogni punto di vista, sia da quello economico che relativamente alla prospettiva della garanzia di un posto da titolare.

Il PSG offre un ingaggio più alto

Ovviamente il ricco club francese sul piatto propone un’offerta più succulenta del Milan. A Parigi Marcus Thuram guadagnerebbe 7,5 milioni di euro a stagione ma non avrebbe garantito un posto da titolare in squadra. La società rossonera propone un ingaggio di 4,5 milioni di euro ma a compensare i 3 milioni di differenza dai francesi, Pioli gli garantirebbe non solo un posto da titolare ma anche una posizione centrale nel progetto di crescita del club. In entrambi i casi la partecipazione alla Champions è sicura ma da una parte c’è un ruolo da co-protagonista (a Parigi la stella è e resterà Mbappè), dall’altra parte è pronto il copione per recitare da protagonista.

Openda l’alternativa a Marcus Thuram

Il Milan ovviamente si è già mosso nel caso in cui ricevesse il due di picche dal calciatore francese. La società rossonera è in contatto con il Lens per Openda. Il belga di origini congolesi nell’ultima stagione ha brillato in Ligue1, mettendo a segno 21 gol in 38 match (8 reti in più di Marcus Thuram). Di sicuro non è un rincalzo e troverebbe ampio spazio nella formazione di Pioli ma in questo caso il problema è legato al prezzo del cartellino. Il Lens ha da pochi giorni rifiutato un’offerta del Lipsia da 30 milioni di euro e non intende fare sconti.