Il tecnico nerazzurro convince tutti. Un andamento, quello di Simone Inzaghi, definito “Estremamente positivo”. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport: non solo si prospetta una conferma per lui, in più, il prolungamento del contratto. Di seguito, quanto riportato: “Inzaghi ha convinto tutti. Da Steven Zhang in giù, lungo tutta la dirigenza, il cammino del tecnico dell’Inter è considerato estremamente positivo. E dietro quell’ “estremamente” non ci sono solo i risultati, ma anche la capacità mostrata dal tecnico di saper reagire alle difficoltà attraverso il lavoro quotidiano. Se questo è lo scenario, è naturale che presto si arrivi anche al rinnovo del contratto dell’allenatore. E per presto, si intende nel periodo che va dal post Istanbul fino al prossimo ritiro precampionato, tra un mese”.

Prolungamento Inzaghi contratto: l’intenzione del club

In casa Inter occorre mantenere il motore accesso finché è caldo e il tecnico piacentino sa bene come farlo. A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il City a Istanbul, gli animi non si allietano e Inzaghi vuole raggiungere l’ultimo della stagione. Tanti i progressi raggiunti, come l’essere riuscito a cambiare una stagione che pareva segnata dopo poche settimane.

Oggi, qual’è il pensiero del club sul futuro? La Gazzetta riporta: “Non c’è solo la volontà di non iniziare una stagione con un tecnico in scadenza: fosse stato solo per quello, la problematica sarebbe stata superata, scavalcata anche in virtù di un panorama cambiato, nel quale tutte le componenti – giocatori e allenatori – si sono ormai abituate a lavorare senza accordi di lunga durata nel portafoglio. Il ragionamento è più ampio. Inzaghi si è via via meritato sul campo un rinnovo che allunghi il contratto di un’altra stagione, ovvero fino al 2025, in fondo come già successo un’estate fa, subito dopo la metà di giugno“.

La data del prolungamento

Al momento, Inzaghi vede il rinnovo con l’Inter. Secondo quanto dichiarato da la Gazzetta dello Sport, dopo la finale di Champions League e prima del ritiro pre-campionato, l’allenatore nerazzurro firmerà il nuovo contratto fino a giugno 2025. L’attuale scadenza è fissata al termine della prossima stagione: giugno 2024. Una nota importante sarà l’aspetto economico, tra Zhang e Inzaghi una buona collaborazione non è mai mancata. Nei momenti buoni e in quelli peggiori. L’esonero ormai è un brutto ricordo.