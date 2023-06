I club che negli ultimi 15 anni hanno battuto più “Champions League”: nessuno meglio di City e Inter

Il 10 giugno Inter e Manchester City si affronteranno a Istanbul per il trofeo più ambito di tutti: la Coppa dei Campioni. Inizio shock quello in Champions per i nerazzurri, inizialmente sorteggiati e inseriti nel girone C con i due mostri sacri Bayern Monaco e Barcellona e con il Viktoria Plzen. Per gli uomini di Guardiola, invece, il viaggio nel girone F verso l’ultimo atto contava le fermate Borussia Dortmund, Siviglia e Copenaghen.

SuperNews ha condotto uno studio sul percorso dei singoli club nella massima competizione europea negli ultimi 15 anni, stabilendo quali squadre durante il proprio cammino verso la finale hanno battuto più club titolati in Champions League. Dai risultati emersi, sono proprio le finaliste di questa edizione, Inter e City, ad aver eliminato più Coppe dei Campioni: primato del club inglese con ben 20 Coppe dei Campioni eliminate, seguono i nerazzurri a quota 16.

Champions League, ultimi 15 anni: il City elimina 20 Coppe dei Campioni, l’Inter 16

Il caso ha voluto che ad occupare i primi due posti di questa particolare classifica ci siano proprio Manchester City e Inter, le finaliste dell’edizione 2022-2023. Negli ultimi 15 anni, nel suo cammino verso la finale la squadra di Guardiola ha eliminato le 14 Champions League del Real Madrid e le 6 vinte dal Bayern Monaco, per un totale di 20. I nerazzurri invece hanno battuto 16 Coppe dei Campioni: le 7 del Milan, le 5 del Barcellona, le 2 di Porto e Benfica. Di seguito la top 5 dei club europei che negli ultimi 15 anni hanno battuto più “Champions League” nel percorso verso la finale.

Anno Squadra Champions eliminate 2023 Manchester City 20 (14 Real Madrid, 6 Bayern Monaco) 2023 Inter 16 (7 Milan, 5 Barcellona, 2 Porto, 2 Benfica) 2021 Chelsea 15 (13 Real Madrid, 2 Porto) 2014 Atletico Madrid 14 (7 Milan, 4 Barcellona, 2 Porto, 1 Chelsea) 2022 Liverpool 14 (7 Milan, 3 Inter, 2 Porto, 2 Benfica) 2019 Liverpool 13 (5 Barcellona, 5 Bayern Monaco, 2 Porto, 1 Stella Rossa) 2013 Dortmund 13 (9 Real Madrid, 4 Ajax)