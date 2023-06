Ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante Alvaro Morata all’Atletico Madrid. Si continua a discutere, in ottica di calciomercato, del prossimo futuro dello spagnolo: contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Giorni addietro la Gazzetta dello Sport avrebbe riportato la notizia in cui l‘Atletico Madrid avrebbe inviato una nuova offerta alla Juventus con obiettivo Dusan Vlahovic. Al momento l’Atletico sembra offrire il rinnovo a Morata, ma lo stipendio risulta essere più basso.

L’Atletico Madrid ha l’obiettivo di pianificare una nuova e proficua rosa per la stagione 2023/2024, visto che quest’anno si concluderà una stagione senza titoli e senza aver dato il livello di gioco previsto, nonostante una rosa piena di talenti.

Futuro Morata Atletico Madrid: prolungamento di due anni

Ultimi aggiornamenti sul futuro di Alvaro Morata all’Atletico Madrid. Da poco, lo spagnolo riceve dai colchoneros una offerta per prolungare il contratto di altri 2 anni, un legame che non vuole spezzarsi. Il quotidiano spagnolo As riporta la notizia sull’andamento della situazione. La proposta del club della capitale risulta essere al ribasso vista la delicata situazione finanziaria. Per questo motivo, il nazionale iberico starebbe ponderando la sua decisione, consapevole dell’interesse di alcuni club americani e della possibilità di tornare in Italia, dove Juventus e Milan lo seguono sempre con attenzione.

Incontro tra Juanma Lopez e Angel Gil Marin

Secondo ultime indiscrezioni l’agente di Alvaro Morata, Juanma López, si è recato ieri mattina negli uffici di Miguel Ángel Gil Marín. Di certo, l’obiettivo rimane chiarire la situazione sul futuro dello spagnolo non oltre il periodo estivo.