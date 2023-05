Cori razzisti a Vlahovic – La Juventus ha ottenuto tre punti pesantissimi in casa dell’Atalanta che servono a blindare la posizione che può valere l’accesso alla prossima Champions League. Al termine della gara però, a far discutere non è il 2-0 ma i cori razzisti rivolti da alcuni tifosi della Dea all’attaccante dei bianconeri Vlahovic.

Cori razzisti a Vlahovic

Purtroppo ci ritroviamo ancora una volta qui a commentare qualcosa che con la civiltà, l’intelligenza e lo sport non dovrebbe avere nulla a che fare. Il numero 9 della Juventus è stato duramente pizzicato fino al becero coro: “sei uno zingaro”. Coro che si è ampiamente sentito e che ha poi provocato la reazione del calciatore al termine della gara. Negli ultimi minuti di gioco, infatti, Vlahovic ha trovato il gol del 2-0 ed ha reagito rivolgendosi alla curva atalantina semplicemente con il dito a zittirli. Come al solito il calciatore è stato incredibilmente ammonito come avvenuto con Lukaku ed in passato con Koulibaly.

A questo punto come molti fanno notare sembra che venga a mancare carattere e buon senso da parte degli arbitri nello scindere una reazione ad un’offesa. Perchè allo stesso modo in molti si chiedono perché gli arbitri non sono così bravi nell’applicare il regolamento interrompendo le partite in caso di cori o episodi di razzismo. Di seguito la reazione di Giovanni Capuano sui social.

#Doveri inadeguato al ruolo e al momento. #Vlahović coperto di insulti razzisti segna, limita al massimo la reazione dopo il goal e l’arbitro (del tutto ignorando il contesto che lo circonda) come un notaio ammonisce il serbo. L’ennesima brutta figura che esportiamo in giro per… pic.twitter.com/il6dC7nS5N — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 7, 2023