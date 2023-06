Nuovo allenatore Napoli: Galtier il prescelto da De Laurentiis

Segnali di ottimismo da Parigi. Ormai il passaggio di Christophe Galtier come nuovo allenatore del Napoli è certo. In attesa di ufficialità, l’allenatore del Paris Saint-Germain sta per entrare nel team azzurro. Si tratta di questione di giorni, prima che il legale del tecnico e della squadra del PSG, risolvano dei problemi burocratici per svincolare del tutto Galtier dal club parigino. Il Napoli è in attesa che Galtier chiuda il suo contratto con il PSG prima di poter stipulare quello nuovo.

Galtier sarà il prossimo allenatore del Napoli?

Nella rosa di possibili candidati che guideranno il Napoli l’anno prossimo, Christophe Galtier risulta il preferito dal presidente Aurelio De Laurentiis. A seguito di un colloquio estremamente positivo, De Laurentiis è rimasto molto colpito dalla determinazione e dall’ambizione del marsigliese, doti imprescindibili per capitanare una squadra e farle raggiungere traguardi importanti. In realtà, il presidente aveva puntato gli occhi su Galtier da tempo: i due avevano già avuto contatti per un’ipotetica collaborazione nel 2021. Il Napoli offrirà a Galtier un contratto analogo a quello di Spalletti, ovvero un biennale da 4 milioni di euro netti, con opzione sul terzo anno. Galtier deve, però, prima concludere il contratto con il PSG. Dopo solo un anno, la squadra parigina ha perso il suo interesse nei confronti dell’allenatore marsigliese, e ha deciso di puntare su Nagelsmann.

Gli altri candidati per la panchina del Napoli

E se qualcosa dovesse andare storto? Il presidente ha già pensato a questa possibilità. Nel remoto caso in cui con Galtier non dovesse andare in porto, il Napoli ha già individuato delle alternative. Stiamo parlando, in primis, di Rudi Garcia, il quale ha già avuto di toccare con mano la situazione del campionato italiano, in qualità di allenatore della Roma. Sebbene in un primo momento fosse stato preso in considerazione Paulo Sousa, le quotazioni su di lui stanno scendendo, in quanto l’allenatore portoghese sembra non voler agire sulle clausole di rescissione. Nel ventaglio di possibilità rimane anche Rafa Benitez. Si tratta, tuttavia, di casi considerati solamente per sicurezza, dal momento in cui, come già annunciato sulle pagine de L’Équipe: “Galtier è ai piedi del vulcano”.