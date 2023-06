In casa Napoli potrebbe essere sciolto presto l’arcano legato all’allenatore. L’addio di Spalletti annunciato qualche settimana fa ha fatto circolare molti nomi nell’ambiente azzurro: da Conte a Luis Enrique, da Nagelsmann a Galtier, da Italiano a Mancini, passando a Thiago Motta e Gasperini. Poco più di una settimana fa sembra che De Laurentiis abbia incontrato Luis Enrique e il nome dello spagnolo sembrava essere quello più quotato ma la cosa si è trasformata in un nulla di fatto. Nelle ultime ore sta prendendo quota con forza la candidatura di Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, come allenatore del Napoli.

Paulo Sousa al Napoli

Come riportato da La Repubblica, Sousa viaggia sembra più in direzione Napoli: “L’incontro a cena tra De Laurentiis e Paulo Sousa s’è concluso con una fumata quasi azzurra. E’ davvero vicino l’approdo del portoghese sulla panchina del Napoli, con Sousa che ha anche sentito Spalletti per chiedere alcune informazioni al tecnico uscente. lervolino ha già preso la sua decisione: in panchina si cambia, gelo nei rapporti col Napoli. Paulo Sousa ha invece fatto terra bruciata a Salerno e dopo l’incontro con De Laurentiis ha puntato tutto sulla panchina del Napoli, con la fondata speranza di essere scelto per raccogliere la gravosa eredità dí Spalletti. Il tecnico portoghese ha già sentito al telefono il suo predecessore e gli ha chiesto informazioni sugli azzurri.”