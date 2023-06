Panchina Psg, novità su Luis Enrique, possibile futuro allenatore del club. Il casting per entrare nel club prosegue, anche Nasser Al-Khelaifi avrà perso i conti sui tanti allenatori contattati dal ds Luis Campos nelle ultime settimane. Come riportato da l’Equipe, è proprio Luis Enrique il favorito dal club. Sembra essere tutto stabilito, prossima settimana la possibile scelta. Thiago Motta scende di posizione come possibile pretendente.

Panchina Psg, Luis Enrique: la scelta definitiva

Il casting per la panchina del Psg è agli sgoccioli, il club parigino sembra aver preso una scelta definitiva. Secondo quanto riportano L’Equipe, Téléfoot e TF1, l’ex commissario tecnico della Spagna è finito in cima alla lista dei desideri dei dirigenti del club parigino per guidare la squadra la prossima stagione. La trattativa risulta essere ben instradata, mancano solamente alcuni dettagli. Luis Enrique ripartirebbe così dalla Ligue1 dopo l’ultimo deludente Mondiale con la nazionale iberica.

Luis Enrique batte la concorrenza

Luis Enrique batte la concorrenza su i vari possibili allenatori in corsa verso il club parigino e giunge in prima fila. Thiago Motta scende di validità come pretendente del club. All’ex guida della Roja spetterà il compito di dare l’assalto al grande obiettivo della proprietà, la Champions League.