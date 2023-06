La Salernitana quest’anno ha dovuto sudare molto molto meno per salvarsi, a differenza dello scorso anno, e tutto ciò è stato anche merito della programmazione e dell’organizzazione. Non che nella scorsa annata non ci fosse stata, però con un campionato di Serie A in più sulle spalle e degli ottimi giocatori acquistati, il percorso è stato più agevole.

Salernitana, situazione portieri

Uno degli acquisti più importanti della Salernitana è stato quello di Guillermo Ochoa, portiere arrivato con il calciomercato di gennaio, e che si è preso la titolarità della porta granata. Non solo, ha portato tanta esperienza e tanta positività, oltre una quantità industriale di parate fondamentali. La Salernitana vuole ripartire da lui e gli ha proposto il rinnovo di contratto. Al suo fianco non dovrebbero esserci nè Sepe nè Fiorillo. Quest’ultimo potrebbe tornare al Pescara mentre l’estremo difensore campano potrebbe accettare il ruolo di dodicesimo in una big come l’Inter. In passato i granata hanno valutato il croato Adrian Semper del Genoa, vedremo se sarà lui il nuovo arrivo.