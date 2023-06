Vlahovic: il Bayern prova a giocare la carta Pavard

I rumors circolano da settimane e la probabilità che la Juventus ceda uno dei suoi big è molto elevata. I nomi sono quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma con il serbo che sembra più vicino all’addio rispetto all’azzurro. L’ex attaccante della Fiorentina non ha mai raggiunto il rendimento che tutti si aspettavano da lui a Torino ma gode ancora di tanti ammiratori in giro per l’Europa. Su tutti sembra essersi piazzato in prima fila, il Bayern Monaco, ancora alla ‘disperata’ ricerca dell’erede di Lewandowski.

La Juventus chiede 80 milioni per Vlahovic

La richiesta del club piemontese è molto alta e i tedeschi eviterebbero volentieri di sborsare una cifra così importante. Per abbassare l’esborso cash, i bavaresi sono disposti a sacrificare Benjamin Pavard. Esterno francese di 27 anni, andrebbe a ricoprire l’eventuale vuoto lasciato da Cuadrado e Alex Sandro (i due sembrano pronti a lasciare lo Stadium). Il problema principale legato a questa contropartita, è l’ingaggio del ex campione del mondo che pesa ben 5 milioni di euro all’anno.

Intanto lato entrate, è in chiusura la trattativa legata alla cessione definitiva di Kulusevski al Tottenham per una cifra fra i 28 e 30 milioni di euro. Weston McKennie dovrebbe accasarsi al Galatasaray mentre sono da definire il futuro di Arthur e Zakaria. Una parte dei ricavi sarà utilizzata per accontentare Allegri e riscattare Milik dal Marsiglia.