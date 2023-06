Caos stipendi: dipendenti sottopagati e multa al club

Incredibile indiscrezione arrivata dalla Germania che tocca il club più prestigioso del calcio tedesco. Come riportato da Sportmediaset, il Bayern Monaco è finito nei guai per non aver pagato il salario minimo ai suoi dipendenti. L’indagine condotta dall’ufficio doganale di Monaco ha scoperto che la squadra vincitrice della Bundesliga, ha sottopagato una parte del suo personale per ben cinque anni (periodo che va dal novembre 2016 al 2021).

Bayern Monaco multato per il caos stipendi

I calciatori guadagnano una fortuna mentre altri addetti del club, a fine mese, non ricevono neanche la paga minima. L’ufficio doganale ha multato la società bavarese, costringendola a pagare 250mila euro totali. All’interno della sanzione sono comprese quelle relative ai ritardi di pagamento e i pagamenti della previdenza sociale che ha evaso nel corso dei cinque anni. Dall’indagine è emerso che il club calcistico non ha pagato il salario minimo nell’accademia giovanile che esso stesso gestiva. L’ufficio doganale ha infatti scoperto che i dipendenti del campus percepivano soltanto 450 euro al mese.

Infine il Bayern Monaco non ha adempiuto al suo obbligo di registrare l’orario di lavoro di ingresso e uscita, in altri casi lo ha fatto in modo errato.