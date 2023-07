Calciomercato Cagliari: le ultime novità su Baschirotto, ecco quanto chiede il Lecce

Resta vivo l'interesse del Cagliari per due difensori: la rivelazione del Lecce Federico Baschirotto e Riccardo Marchizza, in uscita dal Sassuolo. Trattativa, quest'ultima, più semplice rispetto a quella del centrale del Lecce che costa non meno di otto milioni. Al momento la trattativa per Baschirotto è prioritaria.

Il Cagliari cerca nuovi difensori per la rosa di Claudio Ranieri. In particolare c'è l'interesse verso Federico Baschirotto. Il giocatore giallorosso è un obiettivo di mercato di diverse squadre, ma il problema restano le richieste. Il Lecce, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, continua a chiedere una cifra che si aggira attorno agli 8 e i 10 milioni di euro.

Bachirotto-Cagliari, si può fare

Lo scorso anno uno dei protagonisti assoluti della retroguardia del Lecce, quest'anno un forte obiettivo di mercato per il Cagliari. Ranieri lo vuole in rosa e precisamente al centro della difesa. Ma come ripetiamo, il grande campionato svolto lo scorso anno, con estrema continuità hanno lievitato il prezzo del suo cartellino. La trattativa non sarà di certo semplice, ma le possibilità di portarlo in terra sarda ce ne sono eccome. Baschirotto-Cagliari, con uno sforzo economico potrebbe essere la conclusione di una trattativa che è in piedi da quando la squadra di Ranieri ha conquistato ufficialmente la Serie A.