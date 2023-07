Calciomercato Catania: la società studia il grande colpo

La squadra siciliana dopo la promozione dalla D alla C, quest'anno vuole allestire una rosa in grado di conquistare il passaggio nel campionato cadetto. Sono tanti i nomi che circolano intorno alla società che al momento lavora in particolar modo per migliorare il reparto difensivo.

Il calciomercato del Catania in questa fase è particolarmente concentrato sulla retroguardia. La società siciliana sta lavorando per completare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Luca Tabbiani. Fra i nomi papabili c'è quello di un gradito ritorno, il portiere Jacopo Furlan, attualmente in forza al Perugia. È calda anche la pista che porta a Golemic ma la concorrenza da battere per arrivare all'ex Crotone è molto alta. Per questo è già in atto il piano B che porta all'esperto centrale Marco Chiosa, attualmente svincolato dopo l'ultima stagione all'Entella. Nonostante ciò, si studia sempre il grande colpo per permettere alla squadra di fare il salto di qualità.

Calciomercato Catania: prime mosse per arrivare a Di Carmine

Svincolato dal Perugia, Samuel Di Carmine è pronto a ripartire per una nuova avventura. L'attaccante fiorentino con un passato in Serie A con Verona, Cremonese e Crotone, cerca una sistemazione in Serie B ma valuta anche le opportunità offerte dalla C. Il classe 1988 è sembrato vicino all'accordo con il Cosenza ma poi i calabresi hanno parzialmente mollato la trattativa e per questo motivo la società siciliana ha iniziato le prime valutazioni del caso. Samuel Di Carmine rappresenterebbe un gran colpo per la Serie C ma come riportato dal sito Tutto Calcio Catania la chiusura dell'affare non è vicina.