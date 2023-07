Hellas Verona interessata a un talento del Napoli

Asse decisamente calda quella tra Hellas Verona e Napoli. La società Veneta ha aperto alla cessione di Faraoni ai partenopei ed è molto interessata a un centrocampista degli azzurri che lo scorso anno si è distinto nel campionato cadetto con la maglia del Bari.

Michael Folorunsho è il nuovo obiettivo dell'Hellas Verona. Il calciatore italiano di origini nigeriane, lo scorso anno si è messo in mostra con la Bari. Una stagione di ottimo livello chiusa con 32 presenze e 9 gol (tra Serie B e Coppa Italia). Dopo il prestito in Puglia, il centrocampista è tornato al Napoli che vorrebbe continuare il percorso di valorizzazione del calciatore prima di aggregarlo definitivamente nella rosa.

Hellas Verona su Folorunsho

Secondo Sportmediaset, la società Veneta vorrebbe acquistare il classe 1998 a titolo definitivo. I partenopei non sono propensi ad accettare questo tipo di offerta e preferirebbero cederlo in prestito, visto che il centrocampista viene considerato un possibile innesto futuro nella formazione di Garcia. Al momento le due società proseguono la trattativa e l'Hellas Verona sembrerebbe intenzionata a giocarsi la carta Faraoni. Fra smentite e conferme, il capitano dei gialloblu è un obiettivo degli azzurri che lo vorrebbero come alternativa a Di Lorenzo. Alla luce di ciò, Davide Faraoni potrebbe diventare la pedina per arrivare a Folorunsho.