Calciomercato Foggia, si lavora in difesa. Nome nuovo per la panchina

In attesa di sapere quale sarà la categoria in cui giocherà il Foggia si continua a lavorare in ottica calciomercato. Tante le idee per allestire un team di tutto rispetto a cominciare dalla difesa, vero baluardo di ogni squadra che punta al vertice. Anche in panchina qualcosa sembra muoversi e si rincorrono le voci sulle candidature di vari tecnici.