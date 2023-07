Calciomercato Foggia: nome clamoroso per la panchina

Per il Foggia di Canonico non tengono banco soltanto le vicende extra campo ma si comincia a parlare anche di calciomercato. Mentre spuntano le prime indiscrezioni tra i calciatori che potrebbero vestire il rossonero arriva la notizia che il Foggia sarebbe vicinissimo a trovare un accordo con il nuovo tecnico. Il nome sarebbe clamoroso per la tipologia di personaggio: sanguigno e imprevedibile, proprio come piace ai tifosi foggiani

Il calciomercato del Foggia comincia a prendere campo rispetto alle vicende che vedono i pugliesi impegnato nel ricorso contro l'ammissione del Lecco in Serie B. Il giorno da fissare sul calendario è quello del 17 luglio alle ore 16:00 quando sarà discusso il tentativo di Foggia e Perugia di ribaltare la decisione del consiglio federale nei confronti dell'affare Lecco.

Nel frattempo qualcosa si muove sul fronte allenatore. Il calciomercato del Foggia, così come la programmazione dell'inizio della stagione, è ancora bloccata dall'assenza di una guida tecnica che possa decidere in merito al campo. L'ultima clamorosa voce vorrebbe Silvio Baldini vicinissimo ad un accordo per guidare il Foggia nella stagione 2023/2024. L'ex Palermo, Empoli e Carrarese è un profilo che stuzzica molto la piazza per la grandissima capacità di compattare ambienti in difficoltà e ricavare il massimo dai propri calciatori. L'altro lato della medaglia però è il carattere vulcanico e poco incline al compromesso. Un'alternativa valida la momento è quella di Giacomo Gattuso, 55 anni ex tecnico del Como con cui ha conquistato la promozione in Serie B.

Calciomercato Foggia: ecco i primi rinforzi per la prossima stagione

Circolano anche i primi nomi che potrebbero vestire il rossonero nella stagione 2023/2023. Si tratta di tre profili attualmente svincolati e reduci da buonissime stagioni in terza serie. I nomi sono quelli di Francesco Deli centrocampista svincolato dal Pordenone e Cheickh Sylla sempre svincolato dai neroverdi ma nell'ultima stagione autore di 5 reti durante il prestito ad Alessandria. Un altro profilo vicino al Foggia sembra essere Orlando Viteritti difensore proveniente dal Monopoli. Interessa anche Alessandro Sersanti della Juventus NG, ma per il bianconero c'è la fila anche di club di Serie B.

C'è interesse anche nel capire le decisioni di Canonico in base alle dichiarazioni da lui stesso fatte su una probabile riorganizzazione societaria a breve termine.