Caos Foggia, Canonico lascia la presidenza? E la squadra è ancora senza guida

La stagione 2022/2023 è terminata ma continua a lasciare strascichi pesanti in casa Foggia e nel suo presidente Canonico. Il massimo dirigente rossonero è tornato a parlare spiegando i motivi per cui il Foggia ha continuato a sperare nella Serie B nonostante la sconfitta nella finale dei playoff contro il Lecco. Eppure la stagione è alle porte e la squadra non ha ancora un nuovo allenatore anche se alcune trattative sono già state avviate.

E' un fiume in piena Nicola Canonico, presidente del Foggia, che torna a parlare della finale playoff persa contro il Lecco e di tutta la situazione scaturita successivamente. L'ammissione dei lombardi al prossimo campionato di Serie B è fortemente contestata dal massimo dirigente rossonero che garantisce tutto l'impegno necessario affinché il Foggia possa farsi sentire nelle sedi opportune. Anche se al momento le speranze di un'eventuale ripescaggio dei satanelli in cadetteria appare quasi impossibile.

Canonico ci tiene a ribadire come la documentazione necessaria per l'iscrizione alla Serie B era già stata preventivamente chiesta il 1° Giugno. Questo servirebbe a smontare la tesi che il Lecco abbia avuto soltanto due giorni per espletare la burocrazia necessaria dopo la finale dei play off. La Lega Calcio aveva infatti contattato preventivamente le quattro semifinaliste chiedendo la documentazione. Foggia, Lecco, Cesena e Pescara avrebbero dovuto quindi produrre la documentazione legata alle infrastrutture con largo anticipo.

Foggia, Canonico lascia la presidenza: "Basta attacchi personali"

Con la nuova stagione alle porte e senza un allenatore il Foggia dovrà affrontare anche la nomina di un nuovo presidente. Canonico ha infatti deciso di lasciare la carica. "Lo avevo già preannunciato durante le semifinali playoff. Al termine dei ricorsi non sarò più il presidente del Foggia. Ne nomineremo un altro, così termineranno gli attacchi personali al soggetto".

Per quanto riguarda la figura del nuovo allenatore del Foggia circolano già alcuni nomi. L'identikit non è ancora chiaro anche se i forti ringraziamenti all'ex Delio Rossi sposterebbero il gradimento verso una figura d'esperienza.