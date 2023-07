Calciomercato Inter: Carboni nell'orbita di Inzaghi

Solo complimenti dai vertici della squadra neroazzurra che si manifesta sempre più interessata all'acquisto del 18enne argentino

Solo elogi per Carboni

Ha solo 18 anni eppure il centrocampista si è già fatto notare da Inzaghi per gli importanti risultati raggiunti in Under 17, Under 18 e Primavera. In ben 49 presenze, il giovane argentino è già stato protagonista di numerosi goal e assist, e si è distinto per le sue abilità nel dribbling e nella rapidità di esecuzione. Anche Marotta e Zanetti hanno espresso parole piene d'ammirazione nei confronti del trequartista, rimasti entrambi impressionati dalle sue notevoli prestazioni negli esordi in Champions e in Campionato. Il suo connazionale ha, infatti, dichiarato:

Un ragazzo intelligente che vive di calcio e che, da quando è arrivato, non ha mai smesso di migliorare. Da bravo giovane, umile, ascolta e può fare la differenza.

Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Carboni?

La società neroazzurra sta ancora valutando il progetto Carboni. Da un lato c'è la volontà di farlo crescere accanto ai big della squadra, quali Lautaro, Barella e Calhanoglou, dall'altro Inzaghi e gli altri dirigenti stanno ipotizzando di fargli fare le ossa -seppur in prestito- in un altro club. Per il momento, Valentin andrà in ritiro quest'estate con la prima squadra, poi si valuterà se affidarsi a lui o se scegliere un'altra quarta punta. Sicuramente, Carboni sarebbe una risorsa preziosa per l'Inter, dal momento in cui la squadra neroazzurra si è posizionata agli ultimi posti della classifica relativa ai dribbling tentati e riusciti. Il talento dell'argentino potrebbe portare una svolta al team di Inzaghi.