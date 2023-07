Lukaku gioca a poker? Dice si alla Juve, tifosi interisti infuriati

Lukaku sembra giocare a poker in questa sessione di calciomercato, da promesso sposo dell'Inter ora strizza l'occhiolino all'amante Juventus. Il calciatore del Chelsea dopo aver dichiarato amore ai colori nerazzurri sembra aver accettato le lusinghe della Juventus che ora prova a chiudere

Calciomercato Inter Lukaku alla Juve - Il calciomercato è entrato nel vivo e come siamo ormai abituati da anni, nulla è mai come sembra. Non si può più dare nulla per scontato nemmeno dinanzi a dichiarazioni di amore verso una squadra, come quelle di Romelu Lukaku per l'Inter. Il calciatore tra odio e amore in questi anni sembrava aver ricucito il rapporto con i tifosi, dopo il tradimento della scorsa stagione in direzione Chelsea, ma ecco la sorpresa.

L'attaccante belga dopo essere stato il calciatore simbolo della vittoria dello scudetto era volato via verso la Premier League per vestire la maglia del Chelsea. La scelta di Lukaku fece infuriare i tifosi nerazzurri che da beniamino lo definirino un vero traditore. Dopo un anno deludente ai Blues era tornato in nerazzurro dichiarando più volte il suo amore per l'Inter e facendo mea culpa per l'errore fatto.

Dopo una prima parte abbondante di stagione deludente e tribolata per i continui infortuni, il bomber aveva riconquistato San Siro a suon di gol e prestazioni eccellenti. Insieme a Lautaro Martinez ha dato un svolta in campionato ed è stato fondamentale per l'incredibile cammino in Champions League fino alla finale contro il Manchester City.

Lukaku dice si alla Juventus?

Il rapporto con la tifoseria era ormai completamente ricucito e le sue dichiarazioni circa la voglia di rimanere in nerazzurro sembravano essere il sigillo perfetto. Nelle ultime ore invece, la clamorosa novità che ha mandato su tutte le furie il popolo nerazzurro. Nel bel mezzo della difficile trattativa dell'Inter con il Chelsea per il suo riscatto, ecco quella che potremmo definire la bomba di mercato che non ti aspetti.

Sembra infatti, che proprio quando l'Inter aveva raggiunto l'accordo con gli inglesi da ben 35 milioni di euro più 5 di bonus, il belga si sia eclissato senza dare una risposta all'offerta dei nerazzurri. Nel frattempo si è fatta largo, ed ha trovato conferme, la notizia che la Juventus era piombata sul calciatore. I bianconeri avrebbero eguagliato l'offerta dell'Inter, ma avrebbero clamorosamente incassato anche il si di Lukaku pronto a volare a Torino. L'affare al momento è in stand-by per la Juventus, che ha solo chiesto un pò di tempo per definire l'eventuale cessione di Vlahovic che piace al PSG. Le prossime ore saranno cruciali in un senso o nell'altro, in attesa di eventuali dichiarazioni del calciatore che ha spiazzato tutti, tifosi dell'Inter in primis che lo stanno fortemente attaccando sui social.