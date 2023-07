Calciomercato Milan: Chukwueze ai dettagli, ecco le cifre

Il Milan in questa fase del calciomercato sta chiudendo operazioni importanti, soprattutto nella zona offensiva del campo. Intanto i rossoneri si sono confrontati con il Real Madrid in una amichevole di lusso, ben figurando anche se è arrivata la sconfitta per 3-2. Ma il calciomercato dei rossoneri non è finito di certo qui, anzi l'interesse per Chukwueze del Villarreal è sempre attuale, anzi sembra che l'intesa tra le parti sia ormai ai titoli di coda. Altro grande acquisto per il Milan.

Chukwueze in arrivo per il Milan

Il Milan ha praticamente chiuso l'acquisto dal Villarreal di Samuel Chukwueze per 20 milioni di euro più otto di bonus: come spiega stamattina Tuttosport, si stanno definendo gli ultimi dettagli e nelle prossime ore è atteso il suo sbarco a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. L'obiettivo è di completare tutto il prima possibile, così che il nigeriano possa volare negli USA e unirsi al gruppo rossonero di Stefano Pioli.