Calciomercato Milan: De Ketelaere, i rossoneri hanno deciso ma lui...

Il Milan sta cercando di acquistare molti giocatori, giovani e funzionali al progetto. Un giocatore acquistato proprio per questo scopo lo scorso anno è stato De Ketelaere, rivelatosi poi un flop durante l'intera stagione. Il belga sembrava destinato a partire nell'avvio di questo calciomercato, salvo poi restare in sordina. Il Milan comunque sembra aver deciso il suo futuro, mentre il giocatore vorrebbe rimanere in rosa per dimostrare il suo valore, rimasto all'oscuro lo scorso anno. Vedremo se la società rossonera lo lascerà partire o se sarà l'anno del riscatto.

Il Milan e la situazione De Ketelaere

Un tema aperto nel calciomercato Milan è quello relativo al futuro di Charles De Ketelaere. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, i rossoneri vorrebbero cederlo per recuperare parte dei soldi spesi lo scorso anno col PSV fortemente interessato al classe 2001. Il belga dal canto suo non è convinto di lasciare Milanello dopo un solo anno e sogna il riscatto: le prossime settimane saranno decisive.