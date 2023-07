Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo per capitan Di Lorenzo: ecco il nuovo vice

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più caldo tra rinnovi e cessioni. Nelle prossime ore è atteso a Dimaro l'agente di Di Lorenzo per il rinnovo del capitano e non solo, infatti si chiuderà anche per il suo vice sulla fascia destra assistito dallo stesso procuratore

Calciomercato Napoli rinnovo Di Lorenzo Faraoni vice - Il mercato del Napoli si fa sempre più rovente ora che la squadra si è ritrovata a Dimaro per iniziare la prima parte di ritiro. Oggi il primo giorno di allenamenti sotto la guida del neo allenatore Rudi Garcia che avrà modo di testare molti giovani della Primavera. Solo a partire da mercoledì infatti, inizieranno ad arrivare tutti gli altri big della squadra.

Rinnovo Di Lorenzo fino al 2027

Una certezza nelle prossime ore dovrebbe arrivare con il rinnovo dell'uomo simbolo del Napoli del terzo scudetto, Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro dovrebbe infatti, firmare nei prossimi giorni il prolungamento del contratto con il club azzurro fino al 2027. Come riportato da Il Mattino, è atteso a Dimaro l'arrivo del suo agente Mario Giuffredi, per completare le ultime formalità ed apporre una firma che è praticamente scontata.

Chi sarà il vice Di Lorenzo? Faraoni ad un passo

A questo punto sempre per la fascia destra bisognerà definire proprio chi sarà l'alternativa all'instancabile capitano azzurro. Bereszynski che non rientrava più nei piani del Napoli è tornato alla Sampdoria a fine prestito, percorso inverso per Zanoli che è tornato in azzurro. Il giovane calciatore sarà però girato nuovamente in prestito visto che fioccano le richieste per lui si all'estero, come il Celta, che in Italia tra Verona, Genoa, Salernitana, solo per citarne alcune.

A prendere il ruolo di vice Di Lorenzo sembra essere ormai un altro assistito di Giuffredi, ovvero Davide Faraoni dell'Hellas Verona. L'esterno 31 enne è un serio obiettivo del Napoli e sembra che la trattativa sia ormai in dirittura d'arrivo. L'arrivo dell'agente a Dimaro servirà proprio a sugellare l'affare in concomitanza con il rinnovo di Di Lorenzo.