Amichevoli Napoli estate 2023: calendario, date e orari dei match in programma

Il Napoli del neo allenatore Rudi Garcia comincerà la stagione con i gradi di Campioni d'Italia e vorrà confermarsi la più forte, dopo il dominio dello scorso campionato. Ecco il calendario delle amichevoli estive dei partenopei che dal 14 al 25 luglio svolgeranno il ritiro estivo a Dimaro Folgarida.

Dopo la trionfante stagione 2022/23 che ha visto il Napoli dominare il campionato di Serie A vinto dopo 33 anni di astinenza e con un'ottima Champions League terminata ai quarti di finale contro il Milan, il nuovo corso vedrà sulla panchina il francese Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti che ha preferito farsi da parte.

La squadra partenopea svolgerà il ritiro a Dimaro Folgarida dal 14 al 25 luglio e in questi undici giorni saranno due le amichevoli fissate, mentre per la seconda parte dell'estate. ancora non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale. Osimhen e compagni cominceranno il campionato in trasferta contro la neopromossa Frosinone, sabato 19 agosto alle ore 18.30.

Amichevoli Napoli estate 2023: i match in programma

Giovedì 20 luglio

Napoli-ASD Anaune Val di Non

Lunedì 24 luglio

Napoli-Spal