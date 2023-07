Calciomercato Roma, El Shaarawy: ufficiale rinnovo contratto

Il contratto dell'attaccante italo-egiziano in scadenza lo scorso giugno è stato ufficialmente rinnovato dal club giallorosso. Stephan El Shaaraway rimarrà con la Roma fino al 30 giugno 2025. A dare la notizia un video annuncio pubblicato sui social della Roma.

La notizia del prolungamento del contratto dell'attaccante della Roma è stata, in realtà, già annunciata lunedì scorso, poco prima del ritiro a Trigoria. Oggi è arrivata l'ufficialità: El Shaarawy ha rinnovato il contratto con la squadra. Rimarrà con i giallorossi fino al 30 giugno 2025. Ad annunciare la notizia, un videomessaggio pubblicato sui social della Roma. Il calciatore, infatti, ha dichiarato:

Ciao a tutti, ho un annuncio da fare. Volevo dirvi che ho rinnovato il mio contratto con la Roma fino al 2025. Sono molto felice e orgoglioso. Volevo ringraziarvi tutti e ci vediamo in campo.

Le parole di El Shaarawy: Roma la sua priorità

El Shaarawy rimane nel panorama del calciomercato della Roma. L'attaccante italo-egiziano è grato alla società per avergli dato la possibilità di continuare a giocare con i giallorossi. Dal 2021 con la squadra, il Faraone spera di fare sempre meglio e ammette che la Roma sia sempre stata la sua priorità, dichiarando:

Desidero ringraziare la società per avermi dato l'opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa. La Roma è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la necessità di restituire ai tifosi l'affetto che mi hanno sempre dimostrato.

Mourinho ci teneva molto affinché l'attaccante restasse al suo fianco, visti gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione: 42 presenze e 9 gol. Anche il General Manager dell'Area Sportiva della squadra, Tiago Pinto, ha commentato in maniera estremamente positiva la notizia, lodando l'esperienza e la professionalità dell'attaccante, esprimendo un forte entusiasmo per il proseguimento della sua carriera nel club giallorosso. Come c'era da aspettarsi, non sono mancate le reazioni euforiche da parte della tifoseria, la quale ha manifestato da sempre un forte affetto nei confronti del giocatore. Oltre all'aspetto emotivo, questo è un grande punto a favore per la situazione del calciomercato della Roma e della serie A in generale. Con 58 reti e 291 presenze da quando ha iniziato la sua avventura con la Roma, il Faraone è stato nominato il 19esimo miglior marcatore nella storia della squadra.