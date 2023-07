Calciomercato Roma: ultimatum dell'Atletico Madrid per la cessione di Morata, ecco la news

Il calciomercato della Roma è sempre puntato sull'obiettivo centravanti, la spunterà uno tra Morata e Scamacca o addirittura tutti e due insieme? Oppure la società giallorossa deciderà di puntare su un terzo nome a sorpresa? Intanto dall'Atletico Madrid arriva l'ultimatum per la cessione di Morata.

Ultimatum dell'Atletico per Morata

Ultimatum dell'Atletico Madrid per la cessione di Alvaro Morata in questa fase di calciomercato. Come scrive Marca il quotidiano spagnolo, infatti, il club ha fissato per questa sera alle 20 la deadline per l'eventuale cessione dell'attaccante. A quell'ora infatti il charter dei Colchoneros partirà per raggiungere la Corea del Sud, sede del ritiro precampionato. Roma e Juventus restano le destinazione preferite da Morata ma il problema rimane l'accordo tra i club. L'Atletico non si smuove dalla richiesta dei 21 milioni previsti dalla clausola, anche se la posizione potrebbe ammorbidirsi nelle prossime ore.